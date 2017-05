VERONAFIERE: NEL WEEK END TORNA VERONA LEGEND CARS (2)

2 maggio 2017- 15:25

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra le auto sportive i sette modelli di Rosso Alfa 1987-2007. La mostra organizzata in collaborazione con Luca Gastaldi di Rally Era International Club con il patrocinio di RIVS è dedicata alle Alfa Romeo 75, 155 e 156 protagoniste nelle competizioni per vetture turismo in Italia, nel DTM tedesco e nei Campionato Europeo e Mondiale. Sempre legate allo sport le Lancia del Museo Nicolis di Verona: l’Aurelia GT 2500 B20 1957 – la sportiva “in doppiopetto” che arrivò seconda assoluta al suo esordio nella Mille Miglia del 1951 – e la Flaminia 3C 2.8 Convertibile del 1960.Inedita la collaborazione dei 4 Club ASI di Verona che annunciano una nuova stagione di collaborazione partecipando in un unico grande stand di 640 metri quadrati dedicato a Alfa Romeo, Abarth, Volkswagen e Ferrari e agli incontri con piloti e protagonisti della storia dell’auto.Tanti i raduni dei club e appassionati nei vasti spazi esterni, dalle Mercedes SL alle sportive francesi Matra. Anche Ruoteclassiche sceglie Verona Legend Cars per inaugurare i festeggiamenti del suo trentesimo compleanno. Domenica 7 maggio il mensile organizza un raduno dedicato a tutte le auto che diventano storiche nel 2017, tra le quali verrà scelta, nel corso dell’anno, Miss Copertina 1987.