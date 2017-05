VERONAFIERE: NEL WEEK END TORNA VERONA LEGEND CARS (3)

2 maggio 2017- 15:25

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Da prima assoluta, infine, il focus sull’usato premium e garantito nei due stand di Selected4U – con l’offerta dei marchi Jeep e Alfa Romeo – e del gruppo FIMAUTO– con 300 metri quadrati dedicati al BMW Premium Selection e MINI NEXTAbarth Main Sponsor, un tracciato di 1 chilometro per 15mila metri quadri supervisionato da Aci Verona, 8 grandi piloti rally e altrettante auto stellari. Questi sono gli ingredienti della prima edizione de “La Sfida dei Campioni”, un evento inedito che rappresenta la più importante manifestazione rally mai tenuta all’interno di un quartiere fieristico. Leggende come Miki Biasion, Markku Alén, Juha Kankkunen, Alex Fiorio, Francois Delecour, Lucky Battistolli, Piero Liatti e la giovane promessa italiana al Campionato del Mondo Fabio Andolfi si sfideranno in una due giorni di inseguimenti, evoluzioni, sterzate e ripartenze per la gioia degli appassionati. Le auto, come i piloti, abbracciano presente e futuro, spaziando dalle mitiche Lancia Delta Integrale e Lancia Rally 037 fino alle contemporanee Abarth 124 e 695 Rally.A Verona Tesla offre la panoramica dell’autosufficienza energetica con Model S, Model X e la nuova generazione di batterie Powerwall 2 per l’immagazzinamento dell’energia fotovoltaica. Con queste nuove batterie al litio, alte 115 cm, larghe 75 e spesse appena 15 che raddoppiano la capacità rispetto al modello precedente, si potrà conservare l’energia raccolta durante il giorno e impiegarla la notte senza attingere alla rete elettrica. Smart porterà una selezione di special edition per celebrare i 15 anni di Smart Brabus la partnership con il marchio high performance di Bottrop. In anteprima italiana la fortwo greenflash electric drive cabrio firmata Brabus.