VERONAFIERE: PRIMO INCONTRO TRA SINDACO E PRESIDENTE DANESE

17 luglio 2017- 17:51

Verona, 17 lug. (AdnKronos) - Primo incontro ufficiale stamattina, nel piano nobile di Palazzo Barbieri, fra il sindaco Federico Sboarina e il presidente di Veronafiere Maurizio Danese. Presenti anche l’assessore alle Aziende ed Enti partecipati Daniele Polato, e il direttore generale della SPA di Viale del Lavoro, Giovanni Mantovani.Il filo conduttore dell’incontro sono state le prossime strategie di sviluppo della fiera, sia dal punto di vista strutturale sia delle manifestazioni. Si è parlato del Piano industriale di sviluppo al 2020, con riguardo specifico alle infrastrutture del quartiere e a quelle contigue con l’obiettivo condiviso di garantire al contempo il grande progetto di sviluppo della città e della Fiera di Verona. Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni si è parlato di Digital transformation per implementare in particolare lo sviluppo di Vinitaly e in generale i servizi a visitatori ed operatori; della start up Innovabiomed dedicata al settore biomedicale e dei dispositivi medici, appena presentata; dell’acquisizione del 100% di Metef, la rassegna dedicata al settore dell’alluminio e della fonderia; e infine della novità di un salone dedicato alle Birre artigianali nel primo semestre del 2018.