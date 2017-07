VERONAFIERE: PRIMO INCONTRO TRA SINDACO E PRESIDENTE DANESE (2)

17 luglio 2017- 17:51

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “E’ stato un incontro operativo molto proficuo – ha detto il sindaco Sboarina -. Dopo la novità del settore biomedicale lanciato la settimana scorsa, si aggiunge un’ulteriore possibilità per allargare il ventaglio delle manifestazioni. Per rendere ancora più competitivo il settore del beverage, che ha in Vinitaly uno dei titoli di punta, si aggiungerà l’ambito in forte crescita delle birre artigianali. Veronafiere è uno dei volani economici della nostra città e il Comune, in qualità di socio di maggioranza relativa, intende sostenere e impegnarsi per una sempre maggiore crescita della società”.“E’ stato un incontro molto proficuo ed operativo, dove è stato analizzato il ruolo di Veronafiere in relazione allo sviluppo della città dal punto di vista strategico – ha aggiunto il presidente Danese -. Sono emersi tanti profili di collaborazione e aree di miglioramento, anche alla luce dei cambiamenti in atto sui mercati internazionali, nello scenario commerciale e dei flussi turistici”.