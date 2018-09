25 settembre 2018- 13:43 Versace: Donatella, azionisti nuovo gruppo, impegnati per suo successo (2)

(AdnKronos) - "Questo - dice ancora Donatella Versace - è un momento molto entusiasmante per Versace. Sono passati più di 20 anni da quando ho preso le redini dell'azienda insieme a mio fratello Santo e ad Allegra. Sono orgogliosa che Versace rimanga forte". Il gruppo "non è solo sinonimo del suo stile iconico e inconfondibile, ma abbracciando la diversità, spinge le persone a esprimere loro stesse". Lei, Santo e Allegra riconoscono che questo prossimo passo "permetterà a Versace di raggiungere il suo pieno potenziale. Siamo tutti molto entusiasti di far parte di un gruppo guidato da John Idol, che ho sempre ammirato come visionario oltre che come un leader forte e appassionato. Essere parte di questo gruppo - sottolinea - è essenziale per il successo a lungo termine di Versace. Questo è il momento perfetto per la nostra azienda, che mette la creatività e l'innovazione al centro di tutte le sue azioni, per crescere".