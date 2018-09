25 settembre 2018- 13:14 Versace: Michael Kors acquista gruppo per 1,83 mld

Milano, 25 set. (AdnKronos) - Michael Kors ha acquistato tutte le azioni in circolazione del gruppo Versace per 1,83 miliardi di euro, approssimativamente 2,12 miliardi di dollari. E' il gruppo americano a riferirlo in una nota. "L'accordo definitivo è stato firmato", spiega.