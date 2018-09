25 settembre 2018- 14:16 Versace: Michael Kors acquista gruppo per 1,83 mld (2)

(AdnKronos) - L'acquisizione riguarderà il 100% delle azioni del gruppo della famiglia Versace, che confluiranno in una nuova holding - da Michael Kors cambierà nome in 'Capri' - di cui la famiglia avrà una quota di minoranza, l'entità della quale non è specificata nella nota dell'acquisizione. Donatella, Santo e Allegra Versace riceveranno, si legge, azioni di Capri per 150 milioni. La transazione, che sarà finanziata con una combinazione di denaro cash e un finanziamento bancario, dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre. Jonathan Akeroyd resterà amministratore delegato della società, in quanto "partner fondamentale di Dontella nel condurre il brand al successo globale", sottolinea John D. Idol, ceo di Michael Kors. Lui e la stilista sorella del fondatore della maison, Gianni, "sono stati in grado di mettere insieme un management forte e un team di designer che condurrà Versace al suo prossimo capitolo: siamo estremamente fortunati ad acquisire un brand così straordinario e un team così talentuoso". La stessa Donatella Versace resterà direttore creativo della maison. "Sono emozionato di entrare a far parte di Capri Holding, che sarà d'aiuto ad accelerare la nostra crescita globale", osserva Akeroyd. Tra gli obiettivi dell'acquisizione, l'opportunità di portare i ricavi consolidati di Versace dagli attuali 668 milioni di euro a oltre 2 miliardi di euro e di far crescere i punti vendita a livello globale da 200 a 300. La percentuale di ricavi da calzature e accessori passerà dal 30% al 60%. Con Versace, il gruppo di Michael Kors punta a raggiungere 8 miliardi di ricavi.