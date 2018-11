6 novembre 2018- 15:44 Versalis: con RadiciGroup e Safitex per riciclo erba sintetica campi sportivi (2)

(AdnKronos) - Al fine di valutare le performance ambientali del progetto, le tre aziende hanno effettuato un’analisi del ciclo di vita, LCA -Life Cycle Assessment, ognuna per il proprio prodotto, che ha permesso una quantificazione degli impatti ambientali affidabile, trasparente e basata su dati scientifici e regole di calcolo comuni e validi in tutto il territorio europeo. I risultati degli studi effettuati sul polimero (Versalis), sul filato (Radigreen® by RadiciGroup) e sul tappeto (EcoNext by Safitex) sono stati verificati da parte di un organismo di certificazione indipendente (Certiquality) che ha rilasciato per ognuno un attestato di Product Environmental Footprint (PEF), una metodologia riconosciuta a livello europeo che consente di misurare le prestazioni ambientali dei prodotti lungo tutto il loro ciclo vita.