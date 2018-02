**VERSO IL 4 MARZO: A FIRENZE SAN VALENTINO CON NARDELLA PER 1.200 COPPIE D'ORO**

14 febbraio 2018- 17:12

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Pippo Baudo presentava per la prima volta il festival di Sanremo, Nino Benvenuti vinceva il titolo mondiale dei pesi medi contro Emile Griffiith, l'Italia i campionati Europei di calcio. Era il 1968 e 1.195 coppie fiorentine si sposavano. Quest'anno perciò festeggiano le nozze d'oro e quindi il loro san Valentino sarà speciale. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella ha pensato di invitarle a palazzo Vecchio per festeggiare l'evento. Per loro visita del museo e pergamena con il disegno dello storico edificio autografata dal primo cittadino fiorentino.