**VERSO IL 4 MARZO: BOLOGNA O FIORENTINA, CENTROSINISTRA AL VOTO DISGIUNTO**

5 febbraio 2018- 15:54

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - Nella scheda elettorale non sarà possibile, ma allo stadio scatta il voto disgiunto. Così ieri, in occasione del derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina, allo stadio Dall'Ara gli alleati del centrosinistra hanno messo la croce, anzi la sciarpa, su una squadra diversa. A favore dei rossoblu i padroni di casa Pier Ferdinando Casini e Virginio Merola, candidato per Civica popolare il primo; sindaco Pd del capoluogo emiliano il secondo. Per i viola l'ospite Dario Nardella, primo cittadino Dem della città dell'Arno.