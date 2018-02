**VERSO IL 4 MARZO: CIOCCHETTI NON AGNELLO SACRIFICALE, SFIDO GENTILONI IN TV**

5 febbraio 2018- 15:54

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "A Lucia', m'hai messo in crisi: voglio vota' Udc ma Gentiloni m'è simpatico...". In questa frase dell'elettore centrista a Luciano Ciocchetti in conferenza stampa alla Camera c'è tutto la difficoltà dello sfidante Nci-Udc del premier Paolo Gentiloni nel collegio Roma 1. Ma lui, che comunque incassa la rassicurazione dell'elettore che promette di non 'tradire', non si sente affatto l'agnello sacrificale del centrodestra contro il super candidato del centrosinistra."Sono ottimista -dice all'Adnkronos- anche perché i sondaggi dicono che la differenza tra noi è di appena l'uno e mezzo per cento, quindi è una partita assolutamente giocabile... Nel centro storico è più radicato il centrosinistra, ma a Prati-Trionfale-Vittorie è più forte il centrodestra". "Certo -prosegue- sono un umile candidato del territorio contro una persona che sta tutti i giorni in televisione. Ma farò una campagna porta a porta, bottega per bottega, a spiegare le nostre ragioni e i fallimenti della politica di Gentiloni...". E un confronto tv con il premier? "Lo farei molto volentieri. Anzi, glielo chiedo formalmente. Magari... Sarebbe una cosa bella: com'è giusto nei collegi uninominali tra candidati contrapposti. Sarei molto onorato -conclude- ma dubito che lui accetterà...".