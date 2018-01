VERSO IL 4 MARZO: DAL MERCATO PER LE CANDIDATURE ALLE CANDIDATURE PER IL MERCATO

30 gennaio 2018- 16:07

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Dal mercato per le candidature alle candidature per il mercato. A Caltanissetta in palio non c'è un seggio in Parlamento, ma un posto nella Commissione che dovrà esprimere un parere per l'individuazione della nuova sede del mercato settimanale, che dovrà poi essere stabilita dal Consiglio comunale.Quattro i membri che dovranno essere eletti in rappresentanza degli ambulanti, uno dei commercianti a posto fisso. Potranno candidarsi tutti gli operatori da oggi a sabato 3 febbraio, mentre le elezioni si svolgeranno nella mattinata di sabato 10. Potranno essere espresse quattro preferenze per gli assegnatari di posteggio, una per i commercianti a posto fisso.