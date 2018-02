**VERSO IL 4 MARZO: DAL REFERENDUM CON IL TABLET AL REFERENDUM SUL TABLET**

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - E' stato il primo esempio di voto elettronico, in occasione del referendum consultivo sull'autonomia svoltosi in Lombardia il 22 ottobre scorso. Ma ora i tablet usati per quella consultazione, da strumento utilizzato per rispondere sì o no al quesito elettorale, sono diventati essi stessi oggetto rispetto al quale esprimere o meno la propria preferenza.Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, una volta esaurita la loro funzione istituzionale, ha infatti pensato di metterli a disposizione degli istituti scolastici, ma il dono non ha avuto un'accoglienza unanime. In alcune scuole infatti i tablet sono stati considerati tecnicamente antiquati o addirittura lasciati ancora negli scatolini, mentre altri presidi hanno trovato la maniera di utilizzarli. Insomma, dopo la domanda sull'autonomia, ora il quesito è: sì o no al tablet?