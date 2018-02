**VERSO IL 4 MARZO: DECADE DAL SENATO, MA NON PER COLPA DELLA SEVERINO**

7 febbraio 2018- 16:37

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Stavolta non è colpa della legge Severino, ma per Monica Graneroli è scattata la mannaia della decadenza dal Senato. Quello accademico, però, dell'Università di Firenze, dove era stata eletta come rappresentante degli studenti di sinistra. Il motivo, essere finita fuori corso. Anche in questo caso però si annunciano ricorsi. Essere in pari con gli esami, è l'obiezione avanzata, è requisito per l'eleggibilità non per rimanere in carica.