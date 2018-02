**VERSO IL 4 MARZO: DI MAIO PER LEU, MA è OSCAR**

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - In Campania Di Maio si schiera con Liberi e uguali. Ma si tratta di Oscar Di Maio, attore salito alla ribalta della tv locale con il personaggio "'o cafone", stereotipo del provinciale napoletano e casertano.In realtà all'anagrafe figura come Oscar Paolozzi, fratello di Ernesto, professore universitario e candidato con Leu alla Camera nel collegio Napoli 2. Logico dunque che sia sceso in campo per sostenerlo, anche perchè in corsa con "una forza che rappresenta il popolo"