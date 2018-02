**VERSO IL 4 MARZO: 'GRATA A GRATA', IN CLAUSURA CI SI PREPARA AL VOTO**

7 febbraio 2018- 16:37

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Ferma questa settimana 'Porta a porta', causa Festival di Sanremo, inizia quella che potrebbe essere ribattezzata 'Grata a grata'. Monaci e monache di clausura infatti iniziano a prepararsi al voto del prossimo 4 marzo e in questi casi sono consentite deroghe alla disciplina di isolamento da ogni contatto con l'esterno che governa la vita in questo tipo di conventi. Così saranno possibili conferenze e anche incontri con i candidati per conoscere programmi e obiettivi delle varie liste, per poter poi essere in grado di decidere, è proprio il caso di dirlo, in scienza e coscienza, quando arriverà il momento di mettere la scheda nell'urna. In quel caso sarà naturalmente possibile uscire dai vari istituti religiosi per recarsi al seggio, spostandosi con una serie di minibus appositamente organizzati.