**VERSO IL 4 MARZO: I PRESIDI NON CI STANNO, TROPPO LUNGO IL PONTE ELETTORALE**

7 febbraio 2018- 16:37

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Puntuale ad ogni elezione la protesta di genitori e insegnanti per i troppi giorni di chiusura degli istituti scolastici utilizzati come sede dei seggi elettorali. Stavolta il ponte inizierà venerdì 2 marzo per concludersi martedì 6, con rientro quindi mercoledì 7. Ma, visto che si voterà solo domenica, perchè non cercare di concludere entro lunedì sera le operazioni di scrutinio e di disinfestazione riaprendo così le scuole già da martedì?Una richiesta in tal senso è stata formulata dai presidi della Provincia di Bologna e il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale si è subito attivato presso la Prefettura e gli Enti locali per verificare la possibilità di dare un seguito positivo alla richiesta.