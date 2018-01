VERSO IL 4 MARZO: IL COMUNISTA VA DA Sè E NON RAGGIUNGE IL TRE

30 gennaio 2018- 16:07

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Per andar da sè, ci si fa in tre e non si fa il tre... per cento, la soglia da raggiungere per ottenere una rappresentanza in Parlamento. Ma alle prossime elezioni ci saranno anche loro, per dimostrare che c'è ancora voglia di comunismo, come pure sono dure a morire le divisioni a sinistra. Così negli uffici circoscrizionali di Torino per la presentazione delle liste si sono ritrovati i rappresentanti di 'Potere al popolo', erede di Rifondazione comunista, e del Partito comunista di Marco Rizzo, da non confondere con il Partito comunista italiano, che appoggerà, ma a livello nazionale e non piemontese, 'Potere al popolo', dove candiderà il suo segretario.