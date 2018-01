VERSO IL 4 MARZO: IL VOTO NON è UTILE MA INDISPENSABILE

30 gennaio 2018- 16:07

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile, ammoniva un vecchio adagio. Ma per Vasco Errani in politica vale l'esatto contrario. L'ex presidente della Regione Emilia, candidato al Senato a Bologna per Liberi e Uguali, durante un incontro in un circolo Arci ha preso spunto da uno dei temi che caratterizzerà la prossima campagna elettorale, quello sul voto utile, per ribaltare appunto l'antica saggezza popolare. "Il voto a noi -ha detto- non è utile, è indispensabile, perché è indispensabile che ci sia chi cerca di affermare i nostri valori".