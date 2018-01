VERSO IL 4 MARZO: LA LEGALE DI BERLUSCONI SFIDA BOLDRINI A MILANO 1

30 gennaio 2018- 16:07

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Donne, anzi prime donne, contro nel collegio uninominale di Milano 1 per la Camera dei deputati. A contendere il seggio alla presidente della Camera, Laura Boldrini, per il centrodestra sarà in campo l'avvocato Cristina Rossello, legale di fiducia di Silvio Berlusconi nella causa che lo ha contrapposto all'ex moglie Veronica Lario. Vicenda ancora in piedi, che ha conosciuto un capitolo importante nel novembre scorso, quando la Corte di Appello di Milano stabilì la riduzione dell'assegno divorzile, sulla base del principio della autosufficienza economica e non più del tenore di vita.Esperta di diritto societario, bancario e dei valori mobiliari, Rossello è avvocato di società quotate e di rilevanti imprese familiari, membro di collegi arbitrali, con esperienza in materia di diritti televisivi e dell'editoria in generale. Membro ed esponente di Fondazioni e Associazioni per l'arte e per la cultura, è impegnata per la promozione e lo studio di documenti storici e libri antichi, nonché di scoperte archeologiche di particolare pregio. Attiva poi nel sociale con interventi di solidarietà per anziani, donne in difficoltà e poveri.Inevitabile quindi che queste questioni e quelle generali relative alla parità di genere, trovino spazio nel confronto tra le due candidate, magari con riferimenti anche a temi più specifici legati al diritto di famiglia. Attenzione però che tra le due litiganti a godere non sia il terzo incomodo, vale a dire il rappresentante del centrosinistra Bruno Tabacci.