**VERSO IL 4 MARZO: LA SPENDING REVIEW DELLA 'SIORA GINA', ALTRO CHE COTTARELLI **

3 febbraio 2018- 16:01

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - Non ci è riuscito Carlo Cottarelli, ma con lei la spending review si farà, sulla spinta del mandato popolare. Maria Cristina Sandrin, meglio nota come la 'siora Gina', casalinga in bigodini e ciabatte che fustiga la politica, ha le idee chiare sulla necessità, una volta a Roma, di prendere in mano il bilancio statale e tagliare gli sprechi.Divenuta famosa grazie a video cliccatissimi su Youtube, a partire dalla campagna per il no al referendum costituzionale, sarà candidata per il Senato nel collegio uninominale di Vicenza per Grande Nord, la formazione politica dell'ex leghista Marco Reguzzoni.