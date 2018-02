**VERSO IL 4 MARZO: LE CHIACCHIERE AL BAR CON PASQUINO**

3 febbraio 2018- 16:01

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - Chiacchiere al bar ma non da bar. Il politologo Gianfranco Pasquino decide di incontrare i cittadini di Bologna per riflettere davanti ad un caffè sui temi legati alle prossime elezioni, soprattutto per combattere l'astensionismo, secondo il principio per cui "chi non vota non conta". Così da oggi sono cominciati i "sabati con il prof", che andranno avanti anche nelle prossime settimane, alle 10 presso il bar CostArena.