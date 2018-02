**VERSO IL 4 MARZO: MALEDETTO 'ZIO ADOLF' E CHI LO SCRISSE**

5 febbraio 2018- 15:54

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - In una conversazione privata su Facebook aveva evocato 'zio Adolf' per intervenire sulla questione dei rom, costretto poi alle dimissioni da assessore al Bilancio del Comune di Orvieto. Ora quelle frasi tornano a far discutere, visto che Massimo Gnagnarini sarà candidato alla Camera in Umbria nella lista di Civica popolare, guidata dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin. “Era chiaramente l’uso di un paradosso -si difende l'interessato- Sotto pressione mediatica mi sono dimesso subito dopo. Ma gli orvietani che mi conoscono mi hanno difeso". "Quell'episodio -conferma il capolista Massimo Monni, coordinatore regionale del partito- è stata una macchia per cui ha già ampiamente pagato".