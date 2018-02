**VERSO IL 4 MARZO: MONCALIERI è DONNA**

14 febbraio 2018- 17:11

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Moncalieri è donna. Nel collegio uninominale Camera della città piemontese si sfideranno infatti quattro candidate: Roberta Cavuoti, la più giovane, per i Cinquestelle, 25 anni, esperta di diritto delle imprese; Erika Faienza, quarant'anni, di Liberi e uguali, moglie del sindaco Pd di Grugliasco, in passato alla guida del comitato di controllo del termovalorizzatore del Gerbido; Laura Pompeo, del Pd, 52 anni, archeologa che ha fatto ricerche anche nel sito di Palmira, coordinatrice del progetto di ciclovia del Monviso; Claudia Porchietto, Forza Italia, 51 anni, in passato assessore regionale al Lavoro. Per quest'ultima un posto alla Camera è comunque assicurato, visto che è capolista in due collegi plurinominali.