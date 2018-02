**VERSO IL 4 MARZO: PRO E CONTRO ISLAM, M5S DIVISO A PRATO**

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Si marcia uniti, ma si rischia di non colpire perchè divisi. E' quello che accade ai candidati del Movimento 5 stelle nei collegi uninominali di Prato. Al Senato è in corsa l'ex magistrato Ubaldo Nannucci, 85 anni, presidente dell'Anpi fino al 2017, costretto alle dimissioni per aver sostenuto l'incompatibilità dell'Islam con i principi di libertà e di parità tra uomini e donne che caratterizzano la società occidentale. Tesi che conferma anche adesso che inizia la campagna elettorale. Diametralmente opposta la posizione di Yana Chiara Ehm, 27 anni, studiosa di Medio Oriente, Africa del Nord e migrazioni, che si presenterà alla Camera sempre sotto le bandiere dei Cinquestelle. L'Islam, ribatte, pur manifestando rispetto per il suo collega di partito, è una religione estremamente diversificata a seconda dei Paesi, dove i diritti delle donne non sono sempre gli stessi.