**VERSO IL 4 MARZO: QUARTAPELLE IN POLE, 'PRONTI, PARTENZA E LIA'**

10 febbraio 2018- 15:10

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - Una sua foto in jeans e piumino rosso sullo scooter e lo slogan 'Pronti, partenza e Lia', giocando sul suo nome. Lia Quartapelle, candidata del Pd in corsa a Milano, nel manifesto elettorale in vista del 4 marzo ci infila il nome. Tra i post a commenti, tra i mille 'in bocca al lupo' si segnala quello di tal Michele Lia: "Nel 2016, alle elezioni comunali di Novara, avevo usato lo stesso identico slogan speriamo ti porti più fortuna però....comunque ci siamo divertiti molto quando la gente lo leggeva".