**VERSO IL 4 MARZO: SOS PISICCHIO, RAI E VIMINALE SPIEGHINO 'ROSATELLUM'**

2 febbraio 2018- 15:24

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - Sos di Pino Pisicchio, parlamentare di lungo corso, esperto di diritto costituzionale e di sistemi elettorali: occorre spiegare bene i meccanismi del 'Rosatellum', per far capire come verranno attribuiti i voti ed evitare errori nella cabina al momento di scegliere candidati e partiti."La prima virtù di una legge elettorale -sottolinea Pisicchio- è farsi capire dagli elettori. Ma, se nessuno spiega come si fa a tramutare i voti in rappresentanza, è difficile che la gente venga invogliata a votare con piena consapevolezza. Allora è necessario che i mezzi di comunicazione di massa, la Rai innanzitutto e il ministero degli Interni, spieghino a dovere come funziona il 'Rosatellum', facendo piazza pulita delle fake news che circolano".