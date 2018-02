**VERSO IL 4 MARZO: VINCONO I PRESIDI, A BOLOGNA SI TORNA A SCUOLA MARTEDì**

10 febbraio 2018- 15:10

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - Stop al ponte elettorale troppo lungo. Alla fine i presidi bolognesi ci sono riusciti, le scuole scelte come sede di seggio elettorale, 81 in tutto, riapriranno, come da loro richiesta, già da martedì 6, portando a termine quindi entro lunedì le operazione di scrutinio, disinfestazione e riordino delle aule. L'annuncio è stato dato in Consiglio comunale dall'assessore Susanna Zaccaria, dopo che un tavolo tecnico ha verificato la possibilità di anticipare di un giorno il ritorno sui banchi, originariamente previsto per mercoledì 7.