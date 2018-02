**VERSO IL MARZO: LEGHISTA VENDE POMPA BENZINA MA SALVA POSTO IMMIGRATO**

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - Ha venduto la pompa di benzina, perchè, legge Fornero o no, ha ritenuto arrivato il momento della pensione. Prima però ha ottenuto dai nuovi proprietari la garanzia che venisse garantito il mantenimento del posto di lavoro per i due dipendenti, uno dei quali immigrato africano proveniente dalla Costa d'Avorio. Così Toni Da Re, ex sindaco di Vittorio Veneto ed ora segretario della Liga veneta, ha voluto smentire con i fatti chi ritiene che il Carroccio sia sempre e comunque per le porte chiuse allo straniero. Ed ora, dopo la fatica per la composizione della liste e sistemato il vecchio distributore, pancia a terra per la campagna elettorale.