10 giugno 2019- 23:53 Vertice a Palazzo Chigi

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - E' durato quasi due ore il vertice tra il premier Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. I due vicepremier prima di lasciare palazzo Chigi si sono intrattenuti in cortile per qualche minuto, scambiandosi un cinque prima di salutarsi. Si è trattato del primo confronto a tre dopo lo spartiacque delle elezioni europee del 26 maggio scorso. Sul tavolo le prossime priorità che il governo gialloverde dovrà affrontare. Sullo sfondo, il nodo delle nomine Ue e il rischio dell'avvio della procedura di infrazione per lo stato dei nostri conti pubblici.