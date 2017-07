VESUVIO IN FIAMME, FRONTE DI FUOCO DI 2 KM SUL VULCANO

11 luglio 2017- 14:21

Napoli, 11 lug. (Adnkronos) - Si estende su circa 2 km di lunghezza il fronte di fuoco dell'incendio che si sta sviluppando sul Vesuvio. Di recente si sono uniti i due focolai che stanno interessando il versante del vulcano, il primo sviluppatosi nel comune di Ercolano e il secondo a Ottaviano. La Protezione civile della Regione Campania sta coordinando le attività di spegnimento: oltre 60 le persone in azione tra dipendenti regionali, personale della Sma Campania e volontari. La situazione particolarmente complessa sta richiedendo il supporto di mezzi aerei: stanno operando un S64, un Canadair e un elicottero regionale. La situazione sul territorio regionale è particolarmente critica: complessivamente sono 100 gli incendi che vedono impegnate quasi 600 persone. Il bollettino relativo alla suscettività incendi conferma per oggi e per domani una criticità media.