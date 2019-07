27 luglio 2019- 18:46 Vettel ko, pole a Hamilton

Hockenheim, 27 lug. - (AdnKronos) - Grande sfortuna per il pilota della Ferrrari, Sebastian Vettel, che non è riuscito a scendere in pista nel Q1 del Gp di Germania per problemi alla sua macchina. Il tedesco partirà nella gara di domani dal fondo dello schieramento. "Appena uscito dai box ho perso potenza e sono dovuto rientrare. Mi sento vuoto, è una delusione amara" ha detto il pilota della Ferrari. "Pensavo di avere ottime possibilità perché la macchina andava bene. Ora devo aspettare domani", aggiunge Vettel che scatterà dal 20° e ultimo posto. La Ferrari, sul suo sito ufficiale, precisa i motivi dei problemi avuti da Vettel e Leclerc nelle qualifiche del Gp di Germania. "Sebastian Vettel è stato fermato dopo appena un giro della prima fase da un problema all'alimentazione del turbo della sua SF90. Charles Leclerc ha avuto invece un problema al sistema di controllo della pompa della benzina al termine del Q2, dopo che aveva passato agevolmente il turno con il secondo tempo ottenuto con gomme medie". Il campione del mondo in carica e leader iridato, Lewis Hamilton, partirà domani, invece, dalla pole position nel Gp di Germania di F1. L'inglese della Mercedes gira in 1'11"767 precedendo l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'12"113) e il finlandese Valtteri Bottas (1'12"129). Quarto tempo per il francese della Red Bull Pierre Gasly (1'12"522) che si lascia alle spalle il finlandese della Sauber-Alfa Romeo Kimi Raikkonen (1'12"538) e il connazionale della Haas Romain Grosjean (1'12"851).