31 dicembre 2018- 17:37 Viabilità: Anas, riaperta al traffico ss 36 Lago Como e Spluga

Milano, 31 dic. (AdnKronos) - E' stata riaperta al traffico la statale 36 'del lago di Como e dello Spluga, in Lombardia, chiusa da ieri in entrambe le direzioni a causa di un crollo di massi avvenuto nel tratto all’altezza del km 105,650 in località Novate Mezzola. Lo rende noto l'Anas.La situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione 'Vai' di Anas, disponibile gratuitamente su App store e Play store. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.