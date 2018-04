18 aprile 2018- 18:48 Viabilità: Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro- Latisana

Venezia, 18 apr. (AdnKronos) - Autostrada A4 riaperta nel tratto Portogruaro – Latisana in direzione Trieste alle 17 e 50 e circolazione in ripresa, anche se con code a tratti in più punti e in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura, istituita poco dopo le 15,00 si è resa necessaria in seguito a un tamponamento fra 5 mezzi pesanti, accaduto fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Una persona ferita, estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto insieme al 118, agli operatori di Autovie e ai soccorsi meccanici. Attualmente – ore 18,00 – si segnalano code a tratti fra San Stino e Latisana in direzione Trieste e fra Villesse e Portogruaro in direzione Venezia.