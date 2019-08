9 agosto 2019- 16:11 Viabilità: bollino nero domani in Sicilia, scatta piano per traffico intenso (2)

(AdnKronos) - Cas e Anas hanno inoltre assicurato la pronta attivazione di piani di intervento operativo in casi di necessità e l'impiego dei pannelli a messaggio variabile per avvisare della presenza di incidenti e/o code nonché la presenza di pattuglie in reperibilità, comunque operative nelle giornate caratterizzate dal bollino nero (sabato e domenica) e nel prefestivo e festivo di ferragosto. Asp e 118 hanno messo a punto un piano operativo per assicurare l’adeguata assistenza sanitaria nei giorni ritenuti di particolare criticità. Questo weekend le giornate critiche saranno due: sabato 10 e domenica 11 agosto. Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali di comunicazione (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione CCISS per iPHONE, canale Twitter del CCISS, Isoradio, Onda Verde sulle Radio-Rai e sul Televideo Rai). Per la rete stradale Anas è possibile utilizzare l'applicazione 'VAI' scaricabile dal sito www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone. Numero unico telefonico 800.841.148.