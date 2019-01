24 gennaio 2019- 11:47 Vicenza: a Bassano i carabinieri rintracciato sei clandestini afghani

Vicenza, 24 gen. (AdnKronos) - I Carabinieri delle Stazioni di Nove e Bassano del Grappa, supportati da altro personale della Compagnia, hanno rintracciato sei clandestini di nazionalità afghana arrivati dalla Bulgaria, nascosti all'interno di un camion.Intorno alle 10 di ieri era arribvata una telefonata al “112” da parte del titolare della ditta “Sartor Legnami” di Cartigliano, che informava della fuga di soggetti presumibilmente mediorientali dall’interno di un camion appena giunto in azienda.Il mezzo, un autotreno carico di legname proveniente dalla Bulgaria, è stato di fatto utilizzato come trasporto abusivo da questi soggetti: l’autista ha descritto le pause del suo viaggio durante le quali avrebbero potuto essersi intrufolati all’interno, ricavandosi una zona dove nascondersi. Da quanto rinvenuto all’interno, ossia carte di alimenti e urina, si presume possano essere saliti in una sosta lungo i Balcani.