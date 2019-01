24 gennaio 2019- 11:47 Vicenza: a Bassano i carabinieri rintracciato sei clandestini afghani (2)

(AdnKronos) - Immediatamente è scattata l’allerta a tutti gli equipaggi sul territorio per la ricerca dei soggetti, non avendo alcuna idea di chi fossero e di quale fosse la loro destinazione finale. In poco più di un’ora i Carabinieri hanno stretto una fitta maglia di controlli che ha portato esito positivo, anche grazie ad alcune segnalazioni di cittadini che avevano visto il gruppo in fuga nelle campagne: i sei sono stati infatti individuati a bordo di un taxi diretto alla Stazione Ferroviaria, quindi condotti alla caserma di Via Emiliani.I sei hanno rispettivamente (da quanto dichiarato) 28, 17, 16, 15, 14 e 10 anni ed hanno richiesto protezione internazionale in quanto in fuga dalla guerra: la Prefettura di Vicenza ha già disposto la prima accoglienza per quello di 28 e quello di 10 in un appartamento della cooperativa “Casa Colori”, rispettivamente padre e figlio, mentre per i rimanenti minori è stata trovata una sistemazione dalla cooperativa in accordo con la Parrocchia di San Vito ed il Centro Patronale che hanno dato da subito massima disponibilità; si è attivato quindi il Comune di Cartigliano di concerto sempre con la Prefettura per una sistemazione stabile.