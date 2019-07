24 luglio 2019- 16:44 Vicenza: a Bassano scontro tra due auto, tre feriti

Vicenza, 24 lug. (AdnKronos) - Poco prima delle 14,30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS47 nei pressi di un sottopasso stradale nel comune di Rosà per lo scontro tra due auto: tre i feriti. I pompieri arrivati da Bassano, hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre i feriti un uomo del posto, che viaggiava a bordo di un fuoristrada e una coppia svedese i quali erano a bordo di un piccolo Suv, sono riusciti a venire fuori autonomamente dai veicoli. Tutti e tre i feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118 e trasferiti in ospedale. La circolazione è rimasta bloccata in entrambi in sensi durante le operazioni di soccorso e i rilievi dell’incidente. Sul posto i carabinieri e la polizia locale. Le operazioni dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.