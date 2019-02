27 febbraio 2019- 18:21 Vicenza: a Castelgomberto va a fuoco una cucina, intossicato un anziano

Vicenza, 27 feb. (AdnKronos) - Alle 11.45, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelgomberto (Vi) per l’incendio divampato al primo piano di un’abitazione: leggermente intossicato un anziano che ha respirato del fumo. Le fiamme, probabilmente scaturite da una stufa, si sono estese alla cucina e alla legna depositata nelle vicinanze. L’uomo 84enne ha trovato riparo nel balcone fino all’arrivo dei vigili del fuoco accorsi con due mezzi. La squadra ha prestato soccorso all’uomo e spento l’incendio che ha gravemente danneggiato la cucina oltre a causare danni da fumo all’intero appartamento. Un’ambulanza del suem 118 ha trasportato l’uomo in pronto soccorso per accertamenti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.