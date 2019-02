15 febbraio 2019- 16:00 Vicenza: a Valdagno auto finisce nella scarpata, morta la conducente

Vicenza, 15 feb. (AdnKronos) - Alle 13.45 circa i vigili del fuoco sono stati chiamati per un’auto precipitata in una scarpata tra contrada Novella e via Campassi a Valdagno: deceduta una donna. La conducente alla guida dell’utilitaria in un tornate ha perso il controllo dell’auto precipitando per una ventina di metri. Il personale del suem del 118 intervenuti con l’elicottero hanno recuperato la donna. Il personale medico ha dovuto dichiarare la morte della donna. Sul posto oltre i vigili del fuoco i carabinieri. Soccorsi ancora in atto.