VICENZA: AD ARZIGNANO UNA SCULTURA IN MARMO PER ARCISO MASTROTTO

28 maggio 2017- 18:20

Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) - Una scultura in marmo, che riproduce in scala l’impressione lasciata da una mano. Sarà inaugurata il prossimo 10 giugno, ad Arzignano, sede di uno dei distretti della concia più importanti d’Europa, il monumento dedicato all'imprenditore Arciso Mastrotto e realizzato da Alberto Tadiello, l’artista risultato vincitore del concorso “Arciso Mastrotto. Memoria e Futuro”. L'opera sarà posta al centro della rotatoria che si trova all’incrocio fra via Kennedy, via Arciso Mastrotto e via dei Mille.L’iniziativa è stata voluta dai figli dell'imprenditori, Santo, Bruno, Angelo, Rino, Mario e Nella. Al concorso avevano aderito 14 artisti emergenti e l’opera di Tadiello è stata scelta come vincitrice nel maggio scorso da una giuria composta dai critici d'arte Andrea Bruciati e Luca Beatrice, dai fratelli Santo e Bruno Mastrotto e dall’assessore alla cultura del Comune di Arzignano Mattia Pieropan.La scultura, alta oltre 2 metri, è stata donato al Comune da Gruppo Mastrotto.