VICENZA: AD ARZIGNANO UNA SCULTURA IN MARMO PER ARCISO MASTROTTO (2)

28 maggio 2017- 18:20

(AdnKronos) - “A nome di tutti i fratelli, siamo felici di condividere con la cittadinanza di Arzignano un monumento di alto valore artistico e culturale, nato dalla creatività di un giovane artista emergente. E’ un nuovo, affascinante capitolo del rapporto profondo che ci lega a questo territorio", hanno detto Santo e Bruno Mastrotto, che insieme ai fratelli hanno fortemente voluto questa iniziativa. “Questo monumento rappresenta un omaggio non solo a nostro padre, ma anche ai valori che la nostra realtà ha coltivato in questi luoghi, insieme ai concittadini. Siamo convinti che il mondo dell’impresa possa contribuire concretamente al benessere a allo sviluppo di un territorio, anche attraverso un sostegno alla cultura e all’arte. Il coinvolgimento di giovani artisti, con il loro lavoro di confronto e sperimentazione di strumenti e materiali differenti, è un motivo di particolare orgoglio per noi”.