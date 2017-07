VICENZA: BANDO PERIFERIE, EX CENTRALE DEL LATTE SARà IL NUOVO CUORE DI SAN BORTOLO

3 luglio 2017- 17:53

Vicenza, 3 lug. (AdnKronos) - A Vicenza è pronto al decollo il “Bando Periferie”, lanciato dalla presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione delle città, che ha visto Vicenza classificarsi quarta tra 113 Comuni partecipanti. E sarà un intervento che per molti dei 18 progetti di rigenerazione urbana ideati dall'amministrazione comunale, sui quali vi è stata la collaborazione di Confindustria Vicenza - Ance e Ordine degli architetti, cambierà in modo radicale la percezione di alcune parti di città.Questa mattina l'assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Dalla Pozza ha illustrato due degli interventi più significativi presenti nel piano: il recupero dell'area dell'ex Centrale del latte che, per un valore di oltre 4 milioni di euro, si avvia a diventare il nuovo cuore del quartiere di San Bortolo, e la trasformazione di via Monte Cengio in anello di congiunzione per la mobilità ciclopedonale della cosiddetta spina ovest.“Quello dell'ex Centrale del Latte, in particolare, - ha detto oggi l'assessore Dalla Pozza – è un progetto che va oltre le finalità di mera riqualificazione edilizia, dando il via ad un domino virtuoso volto al recupero di spazi per la cittadinanza e all'inserimento di nuove funzioni in un polo destinato, per la sua posizione baricentrica, a diventare strategico non solo per il quartiere di San Bortolo, ma anche per l'intera circoscrizione. In collaborazione con i residenti, con il Comitato "Area ex Centrale del Latte", con la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, con la Pro S.Bortolo e con le altre realtà associative del quartiere, con i quali in questi anni ci siamo sempre proficuamente confrontati, nelle prossime settimane concluderemo la definizione delle soluzioni esecutive che consentiranno un recupero ottimale e condiviso dell'intera area”.