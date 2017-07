VICENZA: BANDO PERIFERIE, EX CENTRALE DEL LATTE SARà IL NUOVO CUORE DI SAN BORTOLO (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Secondo il progetto definitivo diviso in due stralci e già approvato dalla giunta, l'edificio principale potrà ospitare su più piani non solo le stanze per le attività delle associazioni del quartiere, ma anche un nuovo auditorium da 99 posti e una ulteriore ampia sala, una grande terrazza per le attività all'aperto e spazi laboratoriali ricavati nel sottostante interrato illuminato da luce naturale grazie a delle aperture verso il parco. Il progetto prevede inoltre il recupero di una grande area a parcheggio e a parco, quest'ultimo dotato di una piazza per gli eventi pubblici, mentre la palazzina d'angolo potrebbe ospitare la nuova sede della guardia medica, oggi ai Ferrovieri, la cui localizzazione in questi spazi garantirebbe anche un utile presidio in orario serale e notturno, e l'ufficio della circoscrizione 5, oggi a Laghetto.Infine, per quanto riguarda le superfici di possibile nuova edificazione, l'idea dell'amministrazione – ora che non è più necessario ricorrere al concorso del finanziamento privato - è di contenere la potenzialità edificatoria a favore degli spazi pubblici e di utilizzare l'edificazione residua come cortina edilizia di separazione con la trafficata via Grappa, orientandone le funzioni verso piccole attività commerciali di servizio al quartiere e studi medici.