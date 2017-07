VICENZA: BANDO PERIFERIE, EX CENTRALE DEL LATTE SARà IL NUOVO CUORE DI SAN BORTOLO (3)

3 luglio 2017- 17:53

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L'assessore Dalla Pozza ha quindi illustrato il progetto definitivo relativo alla riqualificazione di via Monte Cengio. “Grazie all'inserimento nel Bando Periferie – ha detto l'assessore Dalla Pozza - per un importo lavori complessivo pari a 300 mila euro via Cengio si trasformerà nel giro di pochi mesi da anonima strada a due passi dal centro storico a snodo di collegamento di un interessante percorso ciclopedonale urbano a ovest della città. Secondo uno sviluppo mai percepito prima dai cittadini, infatti, potremo contare a breve su un lungo percorso ciclopedonale alberato, sicuro anche perché vegliato da telecamere, che dalla zona di via Torino si snoderà fino all'area dell'ex Zambon, ormai prossima alla bonifica”.Il Comune di Vicenza ha partecipato al “Bando Periferie” con la proposta “Liberare Energie Urbane”, redatta in collaborazione con Confindustria Vicenza - Ance e Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Vicenza.Vicenza si è classificata quarta tra i 113 Comuni capoluogo d'Italia che hanno partecipato al bando, aggiudicandosi l'intera somma richiesta, pari a un finanziamento di 17 milioni 794 mila euro destinato ad alimentare un'operazione del valore di 48.830.859, di cui 4.723.905 euro già finanziati dal Comune e 26.312.000 euro dal privato.