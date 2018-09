17 settembre 2018- 18:16 Vicenza: blitz antidroga della Gdf, scoperto pensionato con 1,5 kg di cocaina

Vicenza, 17 set. (AdnKronos) - Nel corso di un servizio di contrasto ai traffici illeciti svolto nella serata di giovedì 13 settembre in Vicenza, militari del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito un blitz antidroga. Obiettivo dei finanzieri è stato un cittadino italiano, di 72 anni, residente in città da alcuni anni e caratterizzato da un elevato profilo criminale in ragione dei numerosi precedenti di polizia riportati nel tempo. In particolare, nel corso del servizio, i militari hanno sottoposto a controllo un’autovettura parcheggiata sul suolo pubblico – da tempo ferma nella stessa posizione e per tale ragione ritenuta presumibilmente abbandonata – a bordo della quale, però, si trovava l'anziano che, alla vista dei finanzieri, con un gesto repentino ha cercato di occultare un sacchetto apparentemente contenente del pane che teneva tra le mani, facendolo cadere sotto i piedi. L’atteggiamento anomalo del predetto non è passato inosservato ai militari, che hanno controllato il contenuto del sacchetto trovandovi, non senza stupore, una decina di confezioni termosaldate contenenti cocaina. E’ stato quindi approfondito il controllo del mezzo, rinvenendo, occultati in diversi vani, oltre 1.500 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Parte dell’ingente quantitativo era occultato in un fustino di detersivo perfettamente sigillato.