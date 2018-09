17 settembre 2018- 18:16 Vicenza: blitz antidroga della Gdf, scoperto pensionato con 1,5 kg di cocaina (2)

(AdnKronos) - Oltre alla cocaina, all’interno dell’autovettura è stato rinvenuto, anch’esso ben nascosto, denaro contante pari a quasi 70 mila euro. La successiva perquisizione presso l’abitazione vicentina dell'uomo ha permesso di rinvenire ulteriore denaro contante per circa 30 mila euro, occultato all’interno dei cuscini di un divano e segnalato dal cane Zack che, stavolta, invece della droga ha trovato ingente denaro sotto forma di banconote in precedenza entrate in contatto con la sostanza stupefacente. Sono stati trovati anche 5 bilancini di precisione, oltre a diverso materiale per il confezionamento delle dosi.Accertata, quindi, la flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, che è stato sequestrato, l'anziano è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria berica, accompagnato presso la locale Casa Circondariale. La rilevante somma di denaro contante è stata sequestrata per il reato di ricettazione, poiché di sicura provenienza delittuosa in ragione del profilo criminale dell’arrestato e degli esigui redditi dichiarati dallo stesso.