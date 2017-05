VICENZA: CANILE LAGER, DENUNCIATO IL PROPRIETARIO PER MALTRATTAMENTO ANIMALI

23 maggio 2017- 18:04

Vicenza, 23 mag. (AdnKronos) - Nella mattinata di ieri, in località Restena del Comune di Arzignano, a conclusione di una lunga attività di indagine, i Carabinieri Forestali e quelli della locale Stazione dell’Arm, con l’ausilio in fase esecutiva di una pattuglia della polizia locale di Arzignano e personale veterinario dell’ULSS8, sono entrati in un capannone di proprietà privata, constatando la presenza di 10 cani di razza Rottweiler, di cui un cucciolo, ed un cane di razza Labrador tenuti in condizioni etologicamente e ecologicamente incompatibili.Tutti i cani, infatti, erano relegati in un ambiente insalubre, all’interno di box di modeste dimensioni realizzati con rete elettrosaldata, dove gli animali erano costipati al buio tra i loro stessi escrementi.I militari intervenuti, che constatavano anche la mancanza di cibo ed acqua, hanno proceduto all’immediato sequestro dei poveri animali, onde evitare in protrarsi di ulteriori loro sofferenze, provvedendo contestualmente a deferire all’Autorità Giudiziaria il proprietario, residente nel vicentino, poiché responsabile di maltrattamento di animali e detenzione di animali in condizioni incompatibili.