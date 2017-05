VICENZA: CARABINIERI LO CERCANO PER ARRESTARLO, LUI SI NASCONDE NELL'ARMADIO DELLA FIDANZATA

8 maggio 2017- 13:19

Vicenza, 8 mag. (AdnKronos) - Sabato pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno arrestato, per violazione alle disposizioni dell’obbligo di dimora un 25enne vicentino, residente nel basso vicentino, gravato da pregiudizi di polizia.Il giovane, a marzo di quest’anno, era stato sottoposto all’obbligo della presentazione alla P.G. poiché ritenuto responsabile dello spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina nel vicentino; dopo reiterate violazioni alle prescrizioni, nel mese di aprile era stato quindi sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il giovane ha continuato però a non rispettare le prescrizioni impostegli e si è reso addirittura irreperibile, intuendo che a quel punto un aggravamento della misura sarebbe stata la naturale conseguenza. E’ cominciata quindi un’attiva ricerca da parte dei Carabinieri in diverse zone della città berica, usualmente frequentate dal ricercato, conclusasi nella giornata di sabato, allorquando il giovane è stato rintracciato in Vicenza nella casa della fidanzata, dove – come in una scena degna delle migliori commedie all’italiana - ha cercato di sottrarsi alla cattura nascondendosi all’interno di un armadio della camera da letto. Condotto in caserma, i Carabinieri hanno condotto il giovane presso la sua abitazione, sottoponendolo agli arresti domiciliari.