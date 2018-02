VICENZA: CARNEVALE E SAN VALENTINO, LE INIZIATIVE DEL 13 E 14 FEBBRAIO

4 febbraio 2018- 15:18

Vicenza, 4 feb. (AdnKronos) - Il centro storico di Vicenza si veste a tema per Carnevale e per San Valentino, puntando su tre ingredienti che garantiscono sempre successo: la cultura, il sentimento e un pizzico di sana ironia. Questo connubio nasce dalla collaborazione tra il Comune di Vicenza (assessorati alla partecipazione e alla crescita), la Sezione 1 Centro Storico di Confcommercio Vicenza, Fidapa BW Italy (Federazione italiana donne arti professioni e affari) sezione di Vicenza e l’associazione Liberi Pensatori.Inoltre per il Carnevale sono previste anche alcune proposte dell’assessorato alla crescita, con Musicaglobale.Le iniziative messe in campo coinvolgeranno dal 3 al 14 febbraio un pubblico eterogeneo, con un occhio di riguardo ai più giovani e agli innamorati di tutte le età. E sarà un crescendo di piccole e grandi sorprese, sotto “un cielo” di cuori rossi illuminati che uniranno, non solo idealmente, il centro storico a corso San Felice Fortunato, importante via commerciale della città e quartiere nella cui antica Basilica – compreso lo spazio antistante - il 14 febbraio si tiene la tradizionale Festa di San Valentino.